'Hero' tişörtüyle yakalandı, 2 hattında 'ByLock' çıktı

İzmir'de geçen ay bir alışveriş merkezinde ihbar üzerine "hero" yazılı tişörtle yakalanan ve incelemede 2 cep telefonu hattında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen tutuklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü¨ propagandası yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, tutuklu şüpheli Mehmet Salih U. hakkında "silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olmak ve terör örgu¨tu¨ propagandası yapmak" suçlamalarından dava açılması talep edildi.

Hakkında 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen şüphelinin geçen ay ihbar üzerine Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde üzerinde Türkçe "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişörtle yakalandığı belirtilen iddianamede, zanlının kimlik sorgusunda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığını kaydedildi.

İddianamede, tutuklanan şüphelinin, üniversite eğitimini gördüğü yıllarda Kocaeli'de örgüt evinde kaldığına ve kapatılan Zaman gazetesi aboneliğinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "hero" yazan tişörtle geldiğinin anımsatıldığı iddianamede, "Darbe girişimine karşı koymak için canlarını feda eden şehitlerimizle alay edercesine u¨zerinde 'hero' yazılı tişörtle gelen sanığın bu eyleminin FETÖ terör örgu¨tu¨ propagandası olduğu konusunda kamuoyu ve yargıda genel bir kabul oluştuğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Salih U. ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu konu yazılı ve görsel medyada su¨rekli işlendiği halde halka açık alana u¨zerinde 'hero' yazılı tişörtle gelen terör örgu¨tu¨nu¨n sadık bir u¨yesi olan şu¨phelinin, bu eyleminin vatanına ihanet eden, u¨lkesini savunması için kendisine verilen silahları halkına karşı gözu¨nu¨ kırpmadan acımasızca kullanarak halkını katleden insanları kahraman gibi göstermenin örgu¨t propagandası olduğu, bu eyleminin yargıya meydan okuma olarak kabulu¨ gerektiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Mehmet Salih U'nun, emniyette ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede, üzerine kayıtlı 2 GSM hattında "ByLock" tespit edilmesine rağmen bu programı kullanmadığını, 2-3 ay önce Kemeraltı'ndaki bir mağazadan satın aldığı bu tişörtü örgütsel bir amaç için giymediğini ileri sürdüğü öğrenildi.