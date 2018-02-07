"Hero" tişörtüyle darbe davasına girmek isteyen sanık hakim karşısında

Darbe girişimi davasının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen Emirhan Baysal hakkında, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Baysal ile avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç ve sanığın yakınları katıldı.

Baysal, savunmasında, Erzurum'da üniversite öğrencisi olduğunu, üzerinde "Hero" yazılı tişörtü suç tarihinden çok önce birçok yerde şubesi bulunan bir mağazadan satın aldığını belirtti.

Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ne darbe sanığı amcasının duruşmasını takip etmek üzere gittiğini anlatan Baysal, o gün temiz ve ütülü olması nedeniyle bu tişörtü giydiğini, tişörtün üzerinde yazan kelimenin Türkçe anlamını bildiğini ancak bunun suç olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

Cezaevi yerleşkesine girişte üzerini arayan polislerin kendisine herhangi bir uyarıda bulunmadığını kaydeden Baysal, nizamiye önünde bir astsubay ve bazı polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Terör örgütü üyesi olmadığını, dolayısıyla örgüt propagandası yapmasının da mümkün görülemeyeceğini savunan Emirhan Baysal, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı Dinç ise müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını, suç kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Dinç, "Müvekkilim polisler tarafından aranmış, üzerinde bu tişört olduğu halde içeri alınmış. Müvekkilime 'Gündemden haberin yok mu?' diye soruluyor ama polislerin de müvekkilime herhangi bir tepkisi olmamış. Gökhan Güçlü tişörtü 13 Temmuz'da giymiş, müvekkilim ise 17'sinde. Tatildeki bir öğrencinin bu kadar kısa sürede gündemi takip edip bunun suç olabileceğini algılaması mümkün değil." diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıktan alınan dijital materyale ilişkin inceleme sonuçlarının beklenmesine ve sanık üzerindeki adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek, davayı 31 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA