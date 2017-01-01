'Herkesi insanlık cephesinde olmaya davet ediyoruz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bütün gücüyle terör örgütlerinin tamamını dize getireceğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Zaten böylesine hain bir saldırının hem de bu akşam yapılmış olmasının önemli nedenlerinden biri de gerek DEAŞ olsun gerek PKK gerekse diğer örgütler olsun, milletimizin bütün imkanlarıyla son zamanlarda terör örgütlerine karşı vermiş olduğu mücadeledeki üstün başarıdır. Bu başarıdan ürken çevrelerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'ye bir cevap üretmeye çalıştıkları açıktır."

Bunları aşacaklarını dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu sene, 2017'de terör örgütlerinin ve onların ağababalarının yapmak istediklerine inat, Türkiye terörle mücadelesini kazanacak ve 2017 hem içeride hem dışarıda terör örgütleri için son derece kötü bir yıl olacak, hesabını soracağız." diye konuştu.

"Terör örgütlerinin iyisi kötüsü..."

Kurtulmuş, uluslararası camianın teröre karşı mücadelede iki yüzlü davranmayı bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinin iyisi kötüsü... Her terör saldırısının ardından timsah gözyaşları dökerek üzüntü ifadeleri ama ardından şu ya da bu şekilde terör örgütlerine verilen desteklerden vazgeçilmesi. Çok net söylüyorum, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir terör örgütü arkasında birtakım istihbarat destekleri olmazsa, lojistik destekleri olmazsa, silah destekleri olmazsa bir hafta bile ayakta duramaz." ifadelerini kullandı.

Dünya bir küresel terör tehdidiyle karşı karşıya ise bu küresel terör tehdidini besleyen birtakım güçlerin bulunduğunun aşikar olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yoksa '3-5 tane baldırı çıplak adam bir araya geldiler, terör örgütü kurdular da insanları öldürdüler.' Böyle bir hikaye yok. Bütün bu terör örgütlerini destekleyen, bunlara güç veren birtakım güçlerin olduğu aşikardır. Bunların Türkiye'ye, Türkiye'nin özellikle 2015 Temmuz ayından itibaren bu kadar yoğun terör saldırısı altında kalmasının sebebi de ifade ettiğiniz gibidir. Türkiye'nin bir istikbal ve istiklal mücadelesi vermesinden rahatsız oluyorlar. Biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Güçlü ve büyük bir Türkiye olarak bölgede oynanan oyunu bozacağız. Büyük resmi ortaya koymaya çalışan ikinci Sykes-Picot'yu ortaya koyarak bölgede hakları etnik mezhebi temelde paramparça yapmaya çalışan güçlere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz."

"İnsanlığın yanında durmaya davet ediyoruz"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bunun bedelinin terör tehditleri olarak döndüğünü dile getirerek, Türkiye'nin bu yoldan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Terörün dili, dini, mezhebi ve meşrebinin olmadığını belirten Kurtulmuş, terör örgütlerinin hepsinin, ne olduklarını iddia ederlerse etsinler tamamının insanlık düşmanı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, böyle bir şeyin İslam'la ve hiçbir inançla alakasının olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu insanlık düşmanı bir terör eylemidir, İslam düşmanı bir terör eylemidir. Her türlü inançlara karşı olan bir terör eylemidir. Milletimizin bu konuda da uyanık olması lazım. Teröristin adının Ahmet ya da George olmasının hiçbir farkı olmaz, bunlar hain, pespaye, kullanılan aşağılık adamlardır. Esas, bunların arkasındaki unsurlardır, güçlerdir onlar, baktığımız zaman da bunu yaptıranlar şimdi keyifle ellerini ovuşturarak bu terör örgütlerinden büyük keyif alıyorlar. Dolayısıyla bütün dünyaya tekrar sesleniyorum, iki tane cephe var, biri insanlık cephesidir, inancı ne olursa olsun insanlık onurunun hakkını korumak isteyenler. Diğeri ise insanlık düşmanı bir cephedir. Terör örgütleri, onlara destek verenler, terör örgütlerine mazeret üretenler. Herkesi insanlık cephesinde bir arada olmaya davet ediyoruz. Terörün karşısında barışın, insanlığın yanında durmaya davet ediyoruz." AA