Her ülke, Türkiye'nin göçmen sağlık sistemini örnek almalı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı'yla hayata geçirdikleri "Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri"nin eşi görülmemiş bir sistem olduğunu, 700 Suriyeli doktor ve yardımcı sağlık personelinin daha eğitim verildikten sonra göreve başlamasının planlandığını söyledi.

Ursu, Suriyeli sığınmacıları daha iyi sağlık hizmeti vermek için 2017 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Mersin'de Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri kurulup, Suriyeli sağlık çalışanlarına eğitim verilmeye başlandığını anlattı.

Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliğini yaptığını hatırlatan Ursu, "Sağlık hizmetlerinin verilmesinde dil engeli ve bilgi eksikliği en büyük zorluktu. Bu merkezlerde Suriyeli doktor ve yardımcı sağlık personellerini eğitiyoruz. 7 hafta süren eğitim programının ilk bir haftasında teorik eğitim, 6 haftasında ise pratik eğitim veriliyor. Suriyeli sağlık çalışanları, Türk meslektaşlarının yanında sağlık sisteminin işleyişini öğreniyor" dedi.

"Her ülke bu sistemi örnek almalı"

Ursu, bu merkezlerin kurulması konusunda kendilerinin maddi ve teknik destekte bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın ise gerekli eğitim ve projenin yürütülmesinden sorumlu olduğunu ifade etti.

Ursu, 2018 yılı Şubat ayı itibarıyla 339'u doktor olmak üzere 731 Suriyeli sağlık personelinin Türkiye genelinde kurulan sağlık merkezlerinde sığınmacılara hizmet vermeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Suriyeli doktor ve hemşirelerin eğitilip göreve başlaması eşi görülmemiş bir sistem oldu. Sayı olarak değerlendirecek olursak şu anda 700 Suriyeli doktor ve yardımcı sağlık personelinin daha eğitim verilip işe alınması planlanıyor. Hastaların aynı dili konuştukları sağlık çalışanlarından hizmet almaları onlara büyük kolaylık sağlıyor. Mesela çocukların aşıları daha kolay izleniyor. Kronik bir hastalığı olan kişinin geldiğinde hastalığı daha kolay takip ediliyor. Bu şekildeki bir sistemi bence diğer ülkeler de örnek almalı."

"Türkiye bu krizin çözümünde önemli rol oynadı"

Sağlık Bakanlığı ile uyguladıkları programın başarısının her geçen gün daha iyi sonuçlar verdiğini dile getiren Ursu, Suriyeli sığınmacıların en iyi ve hızlı şekilde tedavi edildiğini aktardı.

Suriye'de iç karışıklığın başladığı ilk günden bu yana Türkiye'nin tüm sağlık hizmetleriyle bölge insanının yanında olduğunun altını çizen Ursu, "O bölgede hayat kurtaran tedaviler uygulandı. Bu Türkiye'nin ortaya koyduğu yürekli ve vefakar çalışmaların bir örneği olarak karşımıza çıkıyor, takdire şayan çalışmalar olarak değerlendiriyoruz. Türk yetkililerin nasıl bir insanlık örneği ve dayanışma ruhu gösterdiklerini gözlüyorum. Türkiye bu krizin çözümünde önemli rol oynadı" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın Suriyeli nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı 260 noktada birinci basamak sağlık hizmetleri sunmak için merkezler açtığına değinen Ursu, geçen yıl yürütülen proje sayesinde yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya tedavi hizmeti verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA