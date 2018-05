Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İnsani Yardımın İş Dünyasındaki Yeri ve Beklentileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın 11 Haziran 2018'de 150 yaşına basacağını hatırlattı.

Türk Kızılayı'nın kurulduğu günden bugüne sıkıntılı dönemlerin tamamında milletin yanında yaraları sarmak için gönüllü şekilde çalıştığını belirten Kınık, kurulduğunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını taşıyan kurumun o dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Bugün Türkiye'de yapmış olduğumuz israfın karşılığı 241 milyar"

Kınık, Türklerin asil bir millet olduğunu ve düşeni kaldırmaya çalıştığını dile getirdi.

"Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu dünyada yaman çelişkiler var. Bir yanda fazla tükettiği için şişmanlık ve ona bağlı diyabet, kanser gibi hastalıklarla boğuşan milyarlar, bir tarafta günlük ihtiyacını karşılayamadığı için yatağa her gün aç giden 980 milyon insan. Bir tarafta yılda insanlık olarak ürettiğimiz 4 milyar ton gıda. Bir tarafta kullanılabilecek haldeyken tüketmeden çöpe attığımız 1,3 milyar ton gıda. Sadece ABD'nin çöpe attığı 220 milyon ton gıdayla sahra Afrika'daki aç insanlar üç sefer doyuyor. ABD, yapıyor da biz yapmıyor muyuz? 500 bin ton, 500 milyon kilo ekmeği çöpe atıyoruz yılda. 500 bin ton ekmeği pişirip, üretip, çöpe atıyoruz. 500 bin ton ekmekle 82 devlet hastanesi yapabiliyoruz. Bugün, üretim noktalarından hanelerimize kadar Türkiye'de yapmış olduğumuz israfın maddi karşılığı 214 milyar, yani katrilyon. Bir tarafta da açlık çeken insanlar var."

"Her gün 30 bin insan mülteci oluyor"

Kınık, günümüzde dünyada devam eden 40 aktif savaş olduğuna işaret ederek, her gün 30 bin insanın evlerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"Bu savaşlardan dolayı her gün, her dakika insanlar mülteci oluyor, silah zoruyla evini ve ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Her bir dakikada 20 insan mülteci oluyor. Her gün yaklaşık 30 bin insan mülteci oluyor. Bugün dünyada silah zoruyla evini, barkını terk etmiş insan sayısı 66 milyona ulaştı. Bugün mülteciler eğer bir ülke olsaydı dünyanın 9. büyük ülkesi olacaktı."

"Ciddi çaba sarf ediyoruz"

Dünyada dini, mezhebi, dili ve kimliğine bakılmaksızın insan olarak yaklaşılması ve el uzatılması gereken çok fazla acı olduğunu vurgulayan Kınık, şunları söyledi:

"Kızılay olarak öncelikli vazifemiz, memleketimizin, insanımızın afetlere karşı, olağanüstü durumlara karşı dayanıklılığını artırmak. Birinci vazifemiz, memleketimizde yaşayan insanların yoksulluğunu ortadan kaldırmak. Bunları yaparken kan, sağlık hizmetleri gibi hizmetler sunarak halkın sağlığını korumak. Kızılayın afet, insani yardım ve halk sağlığı vazifesi var. Bunları yürütürken tamamen gönüllü katkılarla vatandaşlarımızın bağışlarıyla kendi geliştirmiş olduğu kaynaklarla bu faaliyetlerini yürütüyor. Kızılay bir dernek. Bizler maaş almıyoruz, gönüllüyüz. Devletimiz, Kızılaya bütçesinden bir maddi katkı vermiyor. Kızılay, tamamen milletinin omuzlarında yükselen, onun desteğiyle çalışan bir kuruluş. 2015 yılında 980 milyon lira olan bütçemiz, geçen yıl 3,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu sene de yaklaşık 5,5 milyar gibi bütçe bağladık. Bu büyük bir rakam. Bu rakam için gerçekten çok çalışıyoruz. Gerek sahada, gerek geliştirmeye gayret ettiğimiz kaynaklarımız gerekse uluslararası fonlar noktasında ciddi çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: AA