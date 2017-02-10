Her gün 10 kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor

Türkiye'deki karayollarında geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 493 kişi öldü, 307 bin 629 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm sayısı bir önceki yıla göre azaldı.

Buna göre, geçen yıl ülke genelinde 413 bin 619 maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 bin 493 kişi hayatını kaybetti, 307 bin 629 kişi yaralandı. Bir önceki yıl kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 530 kişi olmuştu.

Bu sonuçlara göre, Türkiye'de geçen yıl günde ortalama bin 134 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda günde ortalama 10 kişi hayatını kaybetti.

Kazaların 190 bin 970'ine sürücüler, 18 bin 612'sine ise yayalar neden oldu.

En çok kaza Ankara'da, en çok ölüm İstanbul'da

Türkiye'de en çok trafik kazası Ankara'da, kazalara bağlı ölümler ise İstanbul'da yaşandı.

Bu kapsamda İstanbul'da 16 bin 102'si ölümlü ve yaralamalı olmak üzere 48 bin 35 kaza yaşandı. Bu kazalarda 219 kişi öldü, 23 bin 10 kişi yaralandı. Ankara'da meydana gelen 49 bin 650 kazada ise 172 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 828 kişi yaralandı.

Geçen yıl en az trafik kazası Tunceli'de meydana geldi. Kentteki 242 kazada 3 kişi öldü, 244 kişi yaralandı. En az ölümlü kazanın meydana geldiği iller arasında yer alan Bartın'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

3 milyar liranın üzerinde ceza kesildi

Geçen yıl 13 milyon 339 bin 433 yaya, yolcu ve sürücüye trafik cezası kesildi. Uygulanan toplam ceza miktarı 3 milyar 233 milyon 363 bin 241 lira oldu.

Ayrıca, 100 bin 662 kişiye alkollü araç kullanımından, 6 bin 538 kişiye 100 ceza puanını doldurmaktan işlem yapıldı. Tüm işlemler sonucu 886 bin bin araç trafikten men edildi. AA