  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Helikopter kazası şehidine veda

Helikopter kazası şehidine veda

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

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Helikopter kazası şehidine veda

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Yıldırım için Merkez Sabancı Camisi'nde ailenin isteği üzerine basına kapalı düzenlenen törene, şehidin yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün Niğde Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim amaçlı kullanılan helikopterin pervanesinin çarpması sonucu eğitmen olarak görev yapan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım (27) şehit olmuş, yaralanan özel harekat polisi Azim Doğan (25) ise Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Etiketler: Niğde, helikohter kazası, şehit polis, abdullah yıldırım
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