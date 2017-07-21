Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Eskişehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 ay süren çalışmasının ardından önceki gün Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyonda gözaltına alınan 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Evlerindeki aramalarda 11 kilogram esrar, 20 gram kokain, bin 100 uyuşturucu hap, 500 gram "skunk", bir miktar sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.