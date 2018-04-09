Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespiti sürüyor

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip, Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin Cumartesi günü Kanlıca önlerinde çarparak büyük çapta hasar oluşturduğu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme başlattı.
- Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ağır hasar aldı
- İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi tarihi yalıya çarptı
- İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin arızası belli oldu
Ekip, yalının yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yaparak bir rapor hazırlayacak.
İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli gemi, 7 Nisan'da Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük hasar oluşmuştu.
Kaynak: AA