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Buradasınız : » » Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespiti sürüyor

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespiti sürüyor

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısında hasar tespiti sürüyor

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip, Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin Cumartesi günü Kanlıca önlerinde çarparak büyük çapta hasar oluşturduğu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme başlattı.

Ekip, yalının yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yaparak bir rapor hazırlayacak.

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli gemi, 7 Nisan'da Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yalı, İstanbul, hekimbaşı salih efendi, boğaz
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