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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na "askılama" yapıldı

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın tamamen yıkılmaması için "askılama" yapıldı.

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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına &quot;askılama&quot; yapıldı

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan'da Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin Beykoz'da arızalanması sonucu çarparak ağır hasar verdiği yalı ile ilgili yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, açıklama yaptı.

Yalının yapım çalışmalarına henüz başlanmadığını belirten Selek, yalının tamamen yıkılmaması için "askılama" denilen bir işlem yapıldığını aktardı.

Selek, şöyle konuştu:

"Şu an çökmemesi için önlem alındı, önüne bir iskele konuldu, dışarıdan görüntü kirliliğini engellemek için de bir pano konuldu önüne. Şimdi projeler çizilecek. Projelerin çizilmesi, Anıtlar Kurulu'ndan onaylanması zaman alan işlemler. Bütün o çizimlerin, restorasyonla ilgili her şeyin Anıtlar Kurulu'ndan onaylanması gerekiyor. Ondan sonra tamiratı başlanabilecek. Şu an korumaya alındı diyebiliriz. Dışarıdaki pano tamamen görüntüyü kesen bir şey."

Avukat Selek, yalının yapım çalışmasına tam olarak ne zaman başlanacağının bilinmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, askılama
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