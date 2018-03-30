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Buradasınız : » » Hedefteki Şeyh İsa havadan görüntülendi

Hedefteki Şeyh İsa havadan görüntülendi

Suriye'de teröristlerin kontrolünde bulunan Tel Rıfat’ın hemen yanındaki Şeyh İsa, havadan görüntülendi. Teröristlerin köyün çevresini hendeklerle çevirdiği görüldü.

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Yaklaşık iki yıldır terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunan ve yüzlerce sivilin evlerini terk ettiği Şeyh İsa, havadan görüntülendi.

Teröristlerin köylülerin tarım arazilerine kazdığı hendekler dikkat çekerken, bazı arazilerin iki kez hendeklerle doldurulduğu görüldü.

Teröristlerin bazı evlerin çatılarına da mevzileri hazırladıkları kaydedildi. Zaman zaman Şeyh İsa'nın merkezinden siyah dumanlar yükselirken, köyün merkezinde sivil hareketliliğinin olmaması dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: tel rıfat, suriye, şeyh isa
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