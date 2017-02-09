HDP'lilere "terör propagandasından" hapis istemi

Adana'da HDP Ceyhan İlçe Başkanı ve yardımcısının da arasında yer aldığı 4 kişi hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan onar yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

HDP Ceyhan İlçe Başkanlığın duvarlarında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çerçeveli fotoğrafı ile bazı terör örgütü üyelerinin de posterlerinin asılı olduğunun tespit edilmesiyle ilgili Cumhuriyet savcılığı soruşturmasını tamamladı.

Savcı, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Kamuran Sağat ve başkan yardımcısı Kazı Dorak, eski yöneticiler Tahir Özdemir ile Delal Mamuk hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesice kabul edilen iddianamede 4 HDP'li hakkında onar yıl hapis cezası istendi.

İddianamede savunmalarına yer verilen Sağat ve Dorak, suç unsuru fotoğraf ve posterin kendileri seçilmeden önce de ilçe başkanlığı binasında bulunduğunu iddia etti.

Özdemir ve Mamuk ise suça konu fotoğraf ve posterin kim tarafından ilçe binasına getirildiğini ve nasıl içeri girdiğini bilmediklerini ileri sürdü.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, parti binasında yer alan fotoğraf ve posterlerin içeriği dikkati alındığında ülkenin bölünmez bütünlüğünü hedef alan PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşısının sahiplenildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Ölen PKK mensuplarının "devrim şehitleri" denilerek yüceltilmeye çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Bu suretle de şüphelilerin silahlı terör örgütünün cebir, tehdit ve şiddet içeren yöntemlerine başvurmayı meşru göstererek, bu yöntemlere başvuran teröristlere de (sözde) şehit şeklinde hitap edip bu yöntemlere başvurmayı överek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici şekilde propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır." ifadesini kullanıldı.

İddianamede, şüphelilerin eylemlerini siyasi parti binasında yapmaları nedeniyle verilecek cezanın arttırılabileceği de kaydedildi.