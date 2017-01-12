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HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye gözaltı

HDP il ve merkez ilçe teşkilatları yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

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HDPli yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye gözaltı

Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen, aralarında HDP il ve merkez ilçe teşkilatları yöneticilerinin de yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

HDP il binası da dahil 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında partinin il ve merkez ilçe teşkilatları başkanlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sının terör örgütüne üye olduğu, 8'inin de sosyal paylaşım sitelerinden terör propagandası yaptığı belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda, dijital materyal, örgütsel doküman ve örgüt liderinin posterlerinin el geçirildiği öğrenildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: hdp, terör operasyonu, PKK, Osmaniye, terör propagandası
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