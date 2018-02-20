HDP'li yedi milletvekilline terör fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, Ziya Pir, Leyla Birlik, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü ve Alican Önlü'nün, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katılmaları, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övmeleri ve terör örgütü propagandası yapmaları işledikleri suçlar arasında gösterildi.

HDP'li vekiller terörist taziyesinde

Milletvekillerinden Leyla Birlik, Ahmet Yıldırım, Fekenas Uca ve Nadir Yıldırım hakkındaki fezlekelerde, 13 Kasım 2017'de Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen İHA destekli hava operasyonunda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun taziyesine katıldıklarına dikkat çekildi.

PKK elebaşını övdüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Uca hakkında hazırlanan fezlekenin bir diğer gerekçesi, bir röportajında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunarak suçu ve suçluyu övmesi oldu.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırlanan fezlekede, Kürkçü'nün 26 Ekim 2017'de partisinin Kocaeli'de düzenlediği halk buluşmalarındaki konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.

Terörist cenazelerine katıldılar

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, 2017'de Tunceli'de katıldığı sekiz ayrı terörist cenazesi nedeniyle fezleke düzenlendi.

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında hazırlanan fezleke de Eylül 2017'de Lice'de yürütülen operasyonlara yönelik yaptığı açıklamalardan kaynaklandı.

İşte yer alan suçlamalar

Fezlekelerde milletvekillerinin, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri kaydedildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: AA