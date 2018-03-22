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Buradasınız : » » HDP'li vekile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke

HDP'li vekile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

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HDPli vekile &quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot; suçundan fezleke

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede, Botan'ın, telefonla katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

Fezlekede, Botan'ın konuşma içeriğinin eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Botan hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi halinde Botan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma başlatabilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: vekil, Lezgin Botan, gdp
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