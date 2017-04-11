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Buradasınız : » » HDP'li vekil Taşdemir hakkında yakalama kararı

HDP'li vekil Taşdemir hakkında yakalama kararı

KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasındaki Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında "yakalama" kararı verildi.

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HDPli vekil Taşdemir hakkında yakalama kararı

KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasındaki Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında "yakalama" kararı verildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan, analiz için ses kaydı vermeyen ve hakkında daha önce çıkarılan "zorla getirme" kararını gerekçe göstererek, Taşdemir hakkında "yakalama" kararı uygulanması yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık avukatları, müvekkilleri Taşdemir'in kaçma şüphesinin olmadığını öne sürerek, savcının "yakalama" kararı yönündeki talebinin reddedilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Taşdemir hakkında "yakalama" kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dosyada firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Nurettin Demirtaş ve Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında da "yakalama" kararı bulunuyor.

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