  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » HDP'li vekil Irmak'a 52,5 yıla kadar hapis cezası talebi

HDP'li vekil Irmak'a 52,5 yıla kadar hapis cezası talebi

Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın 21 yıldan 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDPli vekil Irmaka 52,5 yıla kadar hapis cezası talebi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Irmak, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Irmak'ın "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve farklı tarihlerdeki basın açıklamalarında 6 kez "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 21 yıldan 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraati ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya ilişkin savunma için süre talep eden Irmak, duruşmada hazır edilerek savunma yapmak istediğini belirtti.

Mahkeme, sanık aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcut olması, katıldığı eylemlere ilişkin görüntü inceleme tutanağı bulunması ile üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti doğrultusunda Irmak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, HDP Milletvekilleri Ziya Pir, Leyla Birlik, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nihat Akdoğan ve Irmak'ın yakınları da izledi.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Irmak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 23,5 yıldan 105 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyeti halinde hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyordu.

Etiketler: hdpli vekiller, selma ırmak, terör örgütü, hdp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER