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HDP'li Pir serbest bırakıldı

Hakkında 'zorla getirilme' kararı bulunan Diyarbakır Milletvekili Pir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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HDPli Pir serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pir, savcılıktaki ifadesi tamamlanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.

Etiketler: Ziya Pir, hdp, hdp operasyon
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