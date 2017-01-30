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Buradasınız : » » HDP'li Pir hakkındaki davaya başlandı

HDP'li Pir hakkındaki davaya başlandı

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" ve "yurt dışına çıkış" yasağı kararı aldı.

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HDPli Pir hakkındaki davaya başlandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanmaya başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Pir katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, geniş kapsamlı savunma için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Pir'in zorla getirilmesi ve yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde adli kontrol tedbiri konulmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

3 ayrı suçtan yargılanıyor

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Pir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 

Etiketler: hdp, Ziya Pir, dava
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