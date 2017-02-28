  • 28 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.615
    EURO 3.831
  • BIST 87641.73
    ALTIN 145.541
Buradasınız : » » HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı

HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davaya katılmayan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında günsüz olarak zorla getirilme kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDPli Önlü hakkında zorla getirilme kararı

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davaya katılmayan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında günsüz olarak zorla getirilmesi kararı aldı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla 2016 yılında dava açtı.

Milletvekili Önlü'nün Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 24 Şubat tarihinde yapılan duruşma ile devam edildi. Önlü ve avukatının da katılmadığı duruşmada davanın 27 Mart tarihine ertelenmesine karar verildi.

Mahkeme, Önlü'nün avukatına alınan karara ilişkin tebligat gönderdi. Tebligatta, mahkemeye ifade vermesi için yazılı davet gönderilen Önlü'nün ifade vermeye gelmediği belirtildi.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne ise "sanık Alican Önlü'nün savunmasının alınması amacıyla mesai saatleri içinde günsüz olarak zorla getirilme" müzekkeresi gönderdi. AA

Etiketler: hdp, alican önlü, zorla getirilme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER