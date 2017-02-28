HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davaya katılmayan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında günsüz olarak zorla getirilmesi kararı aldı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla 2016 yılında dava açtı.

Milletvekili Önlü'nün Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 24 Şubat tarihinde yapılan duruşma ile devam edildi. Önlü ve avukatının da katılmadığı duruşmada davanın 27 Mart tarihine ertelenmesine karar verildi.

Mahkeme, Önlü'nün avukatına alınan karara ilişkin tebligat gönderdi. Tebligatta, mahkemeye ifade vermesi için yazılı davet gönderilen Önlü'nün ifade vermeye gelmediği belirtildi.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne ise "sanık Alican Önlü'nün savunmasının alınması amacıyla mesai saatleri içinde günsüz olarak zorla getirilme" müzekkeresi gönderdi. AA