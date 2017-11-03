HDP'li Meral Danış Beştaş'a hapis cezası

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'a, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama", "devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce savunmasını veren HDP Adana Milletvekili Beştaş gelmedi. Milletvekili Beştaş’ın eşi ve avukatı Mesut Beştaş ile çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

Mahkeme hakimi, HDP Adana Milletvekili Beştaş’a, attığı tweet sayısını artırım nedeni sayarak "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama", "devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezada indirim ve erteleme uygulanmadı.

HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA