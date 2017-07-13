  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » HDP'li Konca'nın cezası kesinleşti

HDP'li Konca'nın cezası kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP'li Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

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HDPli Koncanın cezası kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Konca'nın itirazını değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu. 

Etiketler: hdp, besime konca, ceza
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