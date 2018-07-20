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HDP'li iki vekile soruşturma

Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılan HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

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HDPli iki vekile soruşturma

HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katıldı.

HDP'li vekil Mehmet Rüştü Tiryaki terörist tabutunu omuzladı. Bunun üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Teröristin cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Daha önce de Diyarbakır'da Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP'li iki milletvekili Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hdp, Hakkari
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