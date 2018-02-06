HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Başbakanlığın, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nun kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresinin Meclis Başkanlığına ulaştığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ imzasıyla Meclise gönderilen tezkerede, Encü hakkında, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın, istinaf incelemesinden geçerek 17 Ekim 2017'de kesinleştiği belirtilerek, Anayasa'nın 84. maddesi gereğince milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi.

Tüzün, "Anayasanın 76. maddesi kapsamında, milletvekilliği seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay cezalandırılmasına dair kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nun milletvekilliği düşmüştür." dedi.

Kaynak: AA