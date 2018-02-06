  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.658
  • BIST 115457.3
    ALTIN 161.552
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararının kesinleşmesi nedeniyle düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDPli Ferhat Encünün milletvekilliği düşürüldü

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Başbakanlığın, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nun kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresinin Meclis Başkanlığına ulaştığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ imzasıyla Meclise gönderilen tezkerede, Encü hakkında, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın, istinaf incelemesinden geçerek 17 Ekim 2017'de kesinleştiği belirtilerek, Anayasa'nın 84. maddesi gereğince milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi.

Tüzün, "Anayasanın 76. maddesi kapsamında, milletvekilliği seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay cezalandırılmasına dair kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nun milletvekilliği düşmüştür." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: hdp, ferhat encü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER