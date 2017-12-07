HDP'li Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Demirtaş duruşmaya getirilmezken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, yaklaşık 150 kişilik izleyici koltuğunun tamamı vatandaşlarca dolduruldu.

Demirtaş'ın SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğine dair cezaevi yönetimince tutulan tutanağın mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Bazı sanık avukatlarının beyan ve taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına, ayrıca bir sonraki celsede mahkemede hazır bulunması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2018'e erteledi.

142 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA