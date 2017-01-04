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HDP'li Birlik'e tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, hakkında açılan davada tahliye edilmesine karar verildi.

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HDPli Birlike tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, hakkında açılan davada tahliyesine karar verildi.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Birlik, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada savunma yapan Birlik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Birlik'in tahliyesine karar verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 4 Kasım'da çıkarıldığı Şırnak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Birlik hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açılmıştı.

Etiketler: hdp, leyla birlik, tahliye
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