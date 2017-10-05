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Buradasınız : » » HDP'li Baydemir'e 1 yıl 5 ay hapis cezası

HDP'li Baydemir'e 1 yıl 5 ay hapis cezası

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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HDPli Baydemire 1 yıl 5 ay hapis cezası

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Baydemir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Baydemir'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, toplumsal bir olay esnasında sarf edilen sözlerin, toplulukta bulunanlardan kime yönelik sarf edildiğinin belirlenemediğini, bundan dolayı hakaret suçunun oluşmayacağını ileri sürdü.

Müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını iddia eden Baydemir, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, Baydemir'in üzerine isnat edilen "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğunu gerekçe göstererek, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. AA

Etiketler: hdp, osman beydemir
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