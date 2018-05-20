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HDP'li Altan Tan, SP'den İstanbul milletvekili adayı olacak

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 24 Haziran seçiminde Saadet Partisi'nden (SP) aday olacak. Tan, 21 Mayıs'ta HDP'den istifa edecek.

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HDPli Altan Tan, SPden İstanbul milletvekili adayı olacak

HDP'den 24'üncü dönemden beri milletvekili olan Altan Tan'ın, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde SP'den İstanbul milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. HDP'den başvurusu olmadığını açıklayan Tan, SP'de siyaset yapmak için birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.

21 Mayıs'ta HDP'den istifa edecek 

Tan, SP'den İstanbul 3'üncü bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı olacak. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Altan Tan, 21 Mayıs'ta HDP'den istifa edecek. 

Altan Tan verdiği son demeçte HDP'yi, "marjinal sol"un etkisinde olmakla eleştirmişti.

"HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de 'marjinal sol'un Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP ile HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi."

Kaynak: DHA

Etiketler: sp, hdp, altan tan, 24 Haziran
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