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HDP ve DBP'li yöneticilerin bulunduğu 12 kişi gözaltında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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HDP ve DBPli yöneticilerin bulunduğu 12 kişi gözaltında

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İslahiye HDP ve DBP eski ve yeni ilçe yöneticileri, Amanoslar kırsalında faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla milislik, işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan 13 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda, HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY adına faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalarda bulunan, PKK/KCK terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. 

Etiketler: Gaziantep, terör operasyonu, hdp, dbp, Islahiye, kck, PKK
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