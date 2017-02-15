  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP Turgutlu İlçe Başkanı Dağlı gözaltına alındı

HDP Turgutlu İlçe Başkanı Dağlı gözaltına alındı

Manisa merkezli PKK operasyonunda, aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı Dağlı'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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HDP Turgutlu İlçe Başkanı Dağlı gözaltına alındı

Manisa merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, HDP Turgutlu İlçe Başkanı Dağlı ve 6 kişi yakalandı.

Zanlıların ikametgahlarındaki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Etiketler: hdp, turgutlu ilçe başkanı, Manisa, pkk operasyonu, sulhaddin dağlı
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