  • 06 MART 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı

HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı

"Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen milletvekili Önlü, gözaltına alındı.

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HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında başka bir duruşmayı izlediği mahkeme salonu çıkışında gözaltına alındı.

Milletvekili Önlü, sabah saatlerinde, "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle yargılanan Eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek amacıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine geldi.

Duruşma salonuna girerek Bul'un yargılandığı davayı izleyen milletvekili Önlü, buradan çıktığı sırada polis ekiplerince durduruldu.

Milletvekili Önlü'ye önce aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı davanın duruşmalarına katılması için bizzat tebligat yapılmasına rağmen katılmaması sebebiyle hakkında mahkemece günsüz olarak "zorla getirilme" kararı verildiği anımsatıldı.

Kendisinin yargılandığı aynı mahkemedeki davanın duruşmasına gitmeyen ancak Bul'un yargılandığı duruşmayı izleyen milletvekili Önlü, tebligat yapılmasının ardından gözaltına alındı.

Hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine götürülen milletvekili Önlü'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: hdp, alican önlü
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