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Buradasınız : » » HDP Sözcüsü Baydemir'in ifadesi alındı

HDP Sözcüsü Baydemir'in ifadesi alındı

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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HDP Sözcüsü Baydemirin ifadesi alındı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve hakkındaki ifadesinin alınmasına yönelik "yakalama kararı" kapsamında gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinden akşam saatlerinde tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Baydemir'e, pasaport kontrolünün ardından polis ekiplerince gözaltı işlemi yapıldı.

Baydemir, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Osman Baydemir'in ifadesi, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Baydemir, daha sonra adliyeden ayrıldı.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, osman baydemir
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