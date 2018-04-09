HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'a hapis cezası

Muş'ta, "terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle yargılanıp 6 yıl hapis cezası verilen HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, istinaf mahkemesindeki yargılanmasında bu karar bozularak "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "nitelikli tehdit" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 7 yıl 3 ay 10 gün hapse mahkum edildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmada, tutuklu sanık Özkan, avukatları Mehmet Fehmi Güneş, Şerafettin Agli, Mesut Beştaş ve Mensur Işık hazır bulundu.

Duruşmayı, Özkan'ın eşi ve annesi ile HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da izledi.

Davanın geçmişi

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özkan'ın 8 Haziran 2015'te Muş Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen etkinlikte güvenlik korucularını kastederek, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz." şeklinde sözler sarf ettiği belirtilmişti.

Özkan'ın Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyü ile Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köylerinde PKK'lı teröristler Berjin Demirkaya ile Özgür Akınel'in cenazesine katıldığı ve buradaki konuşmalarında terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanan iddianamede, sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Davayı karara bağlayan Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özkan'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl hapse mahkum etmiş, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından beraatine karar vermişti.

Kaynak: AA