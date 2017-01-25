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HDP Milletvekilleri Baydemir ve Yıldırım gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, haklarındaki "zorla getirme" kararı uyarınca gözaltına alındı.

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HDP Milletvekilleri Baydemir ve Yıldırım gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, haklarındaki "zorla getirme" kararı uyarınca gözaltına alındı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlemeye gelen Yıldırım ve Baydemir, duruşma salonunda haklarında "zorla getirme kararı" bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti.

 

Etiketler: hdp, gözaltı, Ahmet Yıldırım, osman baydemir
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