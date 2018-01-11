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Buradasınız : » » HDP Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlığı, milletvekilliğini düşürebilir

HDP Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlığı, milletvekilliğini düşürebilir

HDP Milletvekili Zana'nın devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

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HDP Milletvekili Leyla Zananın devamsızlığı, milletvekilliğini düşürebilir

Milletvekili yemini etmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Meclis Genel Kurulu'nun 212 birleşimine katılmadı. 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. 

Zana'nın vekilliğinin düşürülmesine dair oylamanın Perşembe günü yapılması bekleniyor. 

Anayasa ve içtüzüğe göre, milletvekilliğinin düşürülmesine dair oylama, görüşmelerin üzerinden 24 saat geçtikten sonra yapılabiliyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: milletvekili
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