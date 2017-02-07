HDP Milletvekili Dilek Öcalan, adliyeden ayrıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'nden ayrıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Öcalan, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilerek, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla ifade verdi.

Öcalan savunmasında, mahkemenin suç işlediğini, kaçakçılıkla görevli olan mahkemenin konuya hakim olmadığını öne sürerek, ''Bir tiyatronun sahnesinde rol alıyorsunuz. Milletvekilinin yargılanamayacağını avukatımız dile getirdi. Biraz önce okumuş olduğunuz tüm hususlar, aslında milletvekilinin yapması gereken görevlerdir ve bu ülkede demokrasi ve düşünce özgürlüğünden bahsedilecekse bunu hiç kimsenin sorgulamak gibi hakkının olmadığını düşünüyorum.'' dedi.

Hukukun herkese lazım olduğunu dile getiren Öcalan, hukuku hiç kimsenin çiğnemesine müsaade etmeyeceğini ve hiçbir şekilde ifade vermeyeceğini söyledi.

Öcalan'ın avukatı Şule Recepoğlu da müvekkilinin milletvekili olduğunu ve beyanlarının bir halkı temsil ettiğini savunarak, ''Soruşturma dosyasının derhal sonlandırılması hem usul hem de esas yönünden gerekmektedir.'' dedi.

Mahkeme heyeti, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli Öcalan'ın yakalama emrine istinaden serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Öcalan, ''Günün bir saatinde zorla yakalama kararı var diye keyfi bir şekilde bir milletvekili alıkonuluyor. Bir kadın milletvekiline karşı yapılan bu tutumu asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP milletvekili Osman Baydemir de kendilerinin milletin vekili olmakla, siyaset ve siyasi değerlendirme yapmakla suçlandıklarını öne sürdü.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkartmıştı. AA