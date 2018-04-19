  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.032
    EURO 4.996
  • BIST 112104.16
    ALTIN 174.562
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HDP Mardin Milletvekili Yıldırım'a hapis cezası

HDP Mardin Milletvekili Yıldırım'a hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDP Mardin Milletvekili Yıldırıma hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yıldırım'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanığın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Yıldırım'ın yakınları da izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: hdp, mardin milletvekili, gülser yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER