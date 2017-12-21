HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir tebligatta bulunmak üzere gittikleri Kadıköy HDP İlçe Başkanlığı'nda, yasa dışı terör örgütünü övücü pankart ve örgüt elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında HDP Kadıköy İlçe Başkanlığı'na düzenlenen operasyonda Kadıköy İlçe Eş Başkanı Gül Demir gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Demir, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyon kapsamında HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Ercan Demir'in de arandığı bildirildi.

Kaynak: AA