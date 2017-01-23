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Buradasınız : » » HDP Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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HDP Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı.

Etiketler: murat rohat özbay, hdp, doğubayazıt belediye başkanı, ağrı
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