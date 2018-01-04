  • 04 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.758
    EURO 4.534
  • BIST 117008.42
    ALTIN 158.689
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDP Diyarbakır Milletvekili Balukene 16 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları reddeden Baluken, davanın düşmesi ve beraatini istedi.

Sanık avukatları Baluken'in suça konu olan konuşmalarının TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmalarla aynı olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: idris baluken, hdp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER