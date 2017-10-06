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Buradasınız : » » HDP Bursa İl Başkanı Akgün gözaltına alındı

HDP Bursa İl Başkanı Akgün gözaltına alındı

HDP Bursa İl Başkanının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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HDP Bursa İl Başkanı Akgün gözaltına alındı

Bursa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Akgün'ün de bulunduğu 8 partili hakkında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Etiketler: bursa, terör operasyonu
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