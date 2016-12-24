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HDP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkan Yardımcısı ve bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.