HDP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkan Yardımcısı ve bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan HDP İl Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık ve Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. AA