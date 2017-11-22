  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K. tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K. tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın da olduğu 2 kişi tutuklandı.

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HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K. tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da Bahçelievler'de kimlik kontrolü yapılan A.Ç'nin yanındaki poşetlerde, örgüt elebaşısı ile ilgili pankartlar tespit edildi.

Şüpheli şahıs ifadesinde, suç unsuru içeren pankartların HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın talimatıyla hazırlandığını belirtti.

Bunun üzerine 17 Kasım'da düzenlenen operasyonda M.K. da gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, PKK, HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K, hdp
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