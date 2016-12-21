Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » HDP Ankara İl Başkanı tutuklandı

HDP Ankara İl Başkanı tutuklandı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
HDP Ankara İl Başkanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen günlerde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcıları, şüphelilerden HDP Ankara İl Başkanı Binici ile Civan Yıldırım, Üsküdar Yumuş ve Mehmet Baytekin'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Bu kişiler, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklandı.

Savcılar, şüphelilerden, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney'i ise serbest bıraktı.

Ancak savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, bu kişilere haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Etiketler: ohal, terör operasyonu, hdp, hdp il başkanı, ibrahim binici, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER