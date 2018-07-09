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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni görevi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, büyük ve güçlü Türkiye mesajı verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayraktan teşekkür mesajı

Eski sistemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazina ve Maliye Bakanı oldu. 

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: 

"Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi Büyük ve Güçlü Türkiye idealine ulaştırmasını nasip eylesin. Bizi milletimize karşı mahcup etmesin." 


 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: maliye ve hazine bakanlığı, berat albayrak
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