  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.412
    EURO 4.118
  • BIST 108610.25
    ALTIN 148.497
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyorlar

Hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyorlar

Van'da çobanlık yapan çocuklar, sıcaktan etkilenen hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürerek serinletmeye çalışıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hayvanlarını Van Gölünde serinletiyorlar

Van'da çobanlık yapan çocuklar, sıcaktan etkilenen hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürerek serinletmeye çalışıyor.

Gevaş ilçesinin Dokuzağaç Mahallesi'nde çobanlık yapan çocuklar, her sabah büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Van Gölü sahilindeki sazlık alanlara getiriyor.

Çocuklar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu otlattıkları hayvanlarını, sıcaklığın iyice bastırmasıyla göle sokuyor.

Hayvanları bazen günde iki defa göle sokarak hem serinletip hem de temizleyen çocuklar, zaman zaman bunların sırtlarına binerek eğleniyor.

Çobanlık yapan çocuklardan Erkan Ballık, her gün otlatmak için araziye çıkardıkları hayvanlarının bazen bataklıktan geçtiği için kirlendiğini söyledi.

Arkadaşları ile gün boyu sahilde hayvanlarını göle sokarak serinlettiklerini ve temizlediklerini anlatan Ballık, "Hayvanlar balçıkta otladığında her tarafları çamur oluyor. Biz de onları göle sokup hem temizliyoruz hem de hep birlikte serinliyoruz. Bizim için de çok keyifli oluyor." dedi.

Hayvanlarının gölde yüzdükten sonra rahatladığını ifade eden Ballık, "Bazen sudan hemen çıkıyorlar bazen de uzun süre kalıyorlar. Zaten hayvanları göle soktuğumuz yer boylarını da aşmadığı için bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Onları yıkarken biz de serinleyip yüzüyoruz ve sırtlarına binerek eğleniyoruz." diye konuştu.

Etiketler: van gölü, Çobanlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER