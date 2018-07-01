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Hayvanları serinletmek için Dicle Nehri'ni kullanıyorlar

Diyarbakır Çınar'da çobanlık yapan iki kardeş, hayvanlarını 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla her gün Dicle Nehri’nden geçiriyor.

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Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye başladı.

Çınar ilçesine bağlı Başaklı Köyü'nde çobanlık yapan Mehmet ve Hamza Demir kardeşler, baktıkları hayvanları 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla Dicle Nehri’nden geçiriyor.

250’nin üzerinde büyükbaş hayvandan sorumlu olan kardeşler sabah, öğle ve akşam saatlerinde hayvanları nehirden geçirerek, özellikle hamile olan hayvanların sıcak havanın etkisinden korunmasını amaçlıyor. 

"Susuzluktan hayvanların ciğerleri çürüyebilir”

Başaklı Köyü'nde ağabeyiyle çobanlık yapan 15 yaşındaki Mehmet Demir, özellikle sıcak havalarda hayvanları nehirden geçirdiklerini anlatarak, "Yazın sıcak olduğu için hayvanlar suya girmezse susuzluktan ciğerleri çürüyebilir. Böyle olunca da yavru atabiliyorlar. Sabah 5 buçukta gidip, akşamda 7 gibi eve geliyoruz. Öğlen de suya girip hayvanları serinletiyoruz” dedi.

Hamza Demir de, özellikle öğle saatlerinin çok sıcak geçtiğini ifade etti ve "Hayvanların suya ihtiyacı var. Yarım saat suda bekletiyoruz. Sonra eve getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: sıcak hava, nehir, İnek, Diyarbakır, Dicle Nehri, Çınar
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