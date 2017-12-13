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Buradasınız : » » Hayvanları öldürenler artık “ceza kanunu”na göre yargılanacak

Hayvanları öldürenler artık “ceza kanunu”na göre yargılanacak

Son dönemde hayvanlara yönelik şiddetin artması Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

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Hayvanları öldürenler artık “ceza kanunu”na göre yargılanacak

Konya’da flamingoların katledilmesi, Erzincan’da bir askerin kedi yavrusuna işkence yapması ve son olarak avcıların Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağı öldürdükten sonra poz vermesi ile hayvanlara karşı işlenen suçların cezası bir kez daha gündeme geldi.

Cezalar arttırılacak, hayvanlara yönelik işlenen suçlar ceza kanunu kapsamına alınacak. Bu olaylar sonrasında Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Yeni düzenlemeye göre hayvanlara işkence eden, canice katleden, nesli tehlike altında olan türleri avlayanlara verilecek cezalar arttırılacak. 

Bundan böyle hayvanlara yönelik işlenen suçlar kabahatler kanuna göre değil, ceza kanunu kapsamında değerlendirilecek. Yapılan değişiklikle sahipli sahipsiz ayrımı da ortadan kaldırılacak.

Para cezası yerine hapis cezası

Düzenlemede en önemli değişiklik de koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlarla ilgili. Koruma altındaki hayvanların katledilmesinde uygulanan para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada, öncelikli olarak farklı ülkelerde uygulanan yasalar gözden geçirilecek. Türkiye’deki farklı mevzuatlar da yeniden değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan tasarı Meclis gündemine gelecek.

Kaynak: İHA
 

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