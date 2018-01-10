  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.555
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.196
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hayvanlara işkence edenlere hapis cezası yolda

Hayvanlara işkence edenlere hapis cezası yolda

Sıklaşan hayvana şiddet haberleri üzerine harekete geçildi. Hayvanlara işkence edenlere hapis cezası geliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Son zamanlarda hayvanlara uygulanan şiddetin ardından Adalet Bakanlığı, yeni yaptırımlar için harekete geçti, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Uzmanlar, kanun tasarısı için ilk metni hazırladı.

Taslak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına gönderildi. Hayvan hakları derneklerinin de bu konuyla ilgili görüşleri alınacak.

Taslaktaki yaptırımlar arasında hapis cezası da var. Sahipli veya sahipsiz hayvanlara eziyet edenler ya da öldürenler hapse mahkum edilebilecek.

Köpek ve horozlara yapıldığı gibi, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler de para cezasıyla kurtulamayacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hayvanlara işkence, hapis cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER